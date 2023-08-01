ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заслушал закрытый доклад Буданова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский получил доклады от Залужного, Сырского, Тарнавского, Малюка, Буданова и других
Зеленский получил доклады от Залужного, Сырского, Тарнавского, Малюка, Буданова и других
Фото: president/gov/ua

Президент Украины Владимир Зеленский утром 1 августа получил доклады от украинских военачальников, руководителей спецслужб и силовых ведомств. Об этом глава государства сообщил в Telegram в 8.32.

"Утро началось с важных докладов. Министра [внутренних дел Украины Игоря] Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью [дронами-камикадзе] Shahed. Все службы на местах попадания работают", – написал Зеленский.

Глава государства также принял доклад председателя СБУ Василия Малюка, который касался завершения работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога Днепропетровской области и Херсона.

"Заслушал главкома [ВСУ Валерия] Залужного по ситуации на фронте", – добавил президент.

Также, по его словам, о ситуации в своих зонах ответственности доложили командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. О деталях применения ПВО главе государства доложил командующий Воздушными войсками ВСУ Николай Олещук.

"Был и закрытый доклад начальника ГУР [Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова", – заключил Зеленский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Теги: Кривой Рог, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Александр Сырский, Игорь Клименко, Василий Малюк, Кирилл Буданов, Николай Олещук, Александр Тарнавский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников G
Алеся БАЦМАН
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
Галина ГРИШИНА
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
Галина ГРИШИНА
В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы
В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы
Галина ГРИШИНА
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео
Галина ГРИШИНА
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Галина ГРИШИНА
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Галина ГРИШИНА
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе G
Галина ГРИШИНА
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (244670)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (104256)
3
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (77816)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (64546)
5
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (59976)
6
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (39703)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (37030)
8
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (34830)
 
 
 
 