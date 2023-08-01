Зеленский заслушал закрытый доклад Буданова

"Утро началось с важных докладов. Министра [внутренних дел Украины Игоря] Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью [дронами-камикадзе] Shahed. Все службы на местах попадания работают", – написал Зеленский.
Глава государства также принял доклад председателя СБУ Василия Малюка, который касался завершения работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога Днепропетровской области и Херсона.
"Заслушал главкома [ВСУ Валерия] Залужного по ситуации на фронте", – добавил президент.
Также, по его словам, о ситуации в своих зонах ответственности доложили командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. О деталях применения ПВО главе государства доложил командующий Воздушными войсками ВСУ Николай Олещук.
"Был и закрытый доклад начальника ГУР [Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова", – заключил Зеленский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.