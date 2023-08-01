Зеленский заслушал закрытый доклад Буданова

Зеленский получил доклады от Залужного, Сырского, Тарнавского, Малюка, Буданова и других Фото: president/gov/ua

"Утро началось с важных докладов. Министра [внутренних дел Украины Игоря] Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью [дронами-камикадзе] Shahed. Все службы на местах попадания работают", – написал Зеленский.

Глава государства также принял доклад председателя СБУ Василия Малюка, который касался завершения работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога Днепропетровской области и Херсона.

"Заслушал главкома [ВСУ Валерия] Залужного по ситуации на фронте", – добавил президент.

Также, по его словам, о ситуации в своих зонах ответственности доложили командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. О деталях применения ПВО главе государства доложил командующий Воздушными войсками ВСУ Николай Олещук.

"Был и закрытый доклад начальника ГУР [Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла] Буданова", – заключил Зеленский.