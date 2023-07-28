Буданов: ВСУ скоро войдут в Крым

Начальника ГУР Минобороны Украины спросили, когда украинские военные войдут на территорию оккупированного страной-агрессором РФ украинского полуострова.
"Скоро", – ответил кратко Буданов.
Отмечается, что точной даты деоккупации Крыма глава разведки не назвал, но еще раз заверил, что произойдет это вскоре.
Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины, в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В декабре Буданов говорил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал в интервью, опубликованном 14 июля, что Украина деоккупирует полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Залужный подчеркнул, что "как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю". "Мне все равно – никто меня не остановит", – указал главком ВСУ.