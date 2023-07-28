Буданов: ВСУ скоро войдут в Крым

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Начальника ГУР Минобороны Украины спросили, когда украинские военные войдут на территорию оккупированного страной-агрессором РФ украинского полуострова.

"Скоро", – ответил кратко Буданов.

Отмечается, что точной даты деоккупации Крыма глава разведки не назвал, но еще раз заверил, что произойдет это вскоре.

Министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью, опубликованном 27 июля, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, соединяющему его с РФ.