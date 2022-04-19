Жертвами российской агрессии в Украине стали десятки тысяч людей – МВД

Как сказано в релизе, Монастырский рассказал собеседнику, что РФ в Украине применяет все виды артиллерии, ракет и авиабомб, в частности фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом.
"Также министр сообщил, что жертвами российских оккупантов стали уже десятки тысяч человек", – говорится в сообщении.
Монастырский назвал действия россиян террором и пообещал, что все военные преступления РФ будут расследованы.
Также министры говорили о возможности отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и работ по восстановлению Украины.
"Украинский народ ценит усилия президента Турции Реджепа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах", – сказал Монастырский.
Сойлу, как пишет пресс-служба МВД, сказал, что у народа и правительства Турции "разрывается сердце от событий в Украине".
"Сойлу отметил, что турецкая сторона всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины. Поэтому Турция будет оказывать Украине всестороннюю поддержку в борьбе с врагом", – говорится в релизе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ООН подтвердила гибель более 2 тыс. гражданских лиц в Украине. В организации отмечают, что реальные цифры значительно выше.