Жертвами российской агрессии в Украине стали десятки тысяч людей – МВД

Как сказано в релизе, Монастырский рассказал собеседнику, что РФ в Украине применяет все виды артиллерии, ракет и авиабомб, в частности фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом.

"Также министр сообщил, что жертвами российских оккупантов стали уже десятки тысяч человек", – говорится в сообщении.

Монастырский назвал действия россиян террором и пообещал, что все военные преступления РФ будут расследованы.

Также министры говорили о возможности отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и работ по восстановлению Украины.

"Украинский народ ценит усилия президента Турции Реджепа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах", – сказал Монастырский.

Сойлу, как пишет пресс-служба МВД, сказал, что у народа и правительства Турции "разрывается сердце от событий в Украине".

"Сойлу отметил, что турецкая сторона всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины. Поэтому Турция будет оказывать Украине всестороннюю поддержку в борьбе с врагом", – говорится в релизе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)