Житель Львовской области перед началом вторжения РФ вывесил на балконе флаг с серпом и молотом, у него нашли оружие и антиукраинские листовки – прокуратура

В ходе обыска у мужчины нашли оружие, коммунистическую и российскую символику, литературу в поддержку "русского мира" Фото: lviv.gp.gov.ua

Прокуроры Червоноградской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по фактам распространения коммунистической символики и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По информации следствия, перед началом полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины обвиняемый вывесил у себя на балконе "флаг красного цвета с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды".

Судя по опубликованной прокуратурой фотографии, мужчина использовал выцветший флаг Туркменской ССР.

"Кроме этого, в ходе обыска у мужчины обнаружена и изъята другая коммунистическая символика, символика страны-агрессора, антиукраинские листовки, литература в поддержку "русского мира", форменная одежда правоохранительных органов, холодное и огнестрельное оружие, патроны и "коктейли Молотова", – говорится в сообщении.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводили следователи Червоноградского управления Нацполиции по материалам СБУ.

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