СБУ считает, что обстрелять Яворовский полигон оккупантам помог 72-летний директор Российского общество имени Пушкина из Львова

Александр Косторный – известный на Львовщине общественный деятель, ветеран КГБ. Еще с 90-х годов он выступал за права русскоязычного населения Львова, был руководителем организации "Русское общество имени Пушкина" и неоднократно безуспешно баллотировался в Верховную Раду от пророссийской Прогрессивной социал-демократической партии. Конфликтовал с местными националистами.

По данным следствия, незадолго до обстрела Яворовского полигона, Косторный передал в Россию подробные карты полигона с указанием военных объектов. Пенсионер свою вину отрицает, говорит, что отправлял старому знакомому в Крым не расположение воинских казарм и медпунктов, а "карты охотничьих угодий", чтоб друг не заблудился, если вдруг приедет в Яворовские леса за грибами. Фамилию знакомого, которому отправил через Telegram карты, Косторный назвать отказался. Сказал лишь, что это его бывший соратник из Львова, вместе с которым они баллотировались в Верховную Раду. Около 10 лет назад он уехал в Крым, где сейчас и находится.

В прокуратуре Львовской области "Ґратам" сказали, что Косторный действительно передавал карты угодий. Но в переписке, в комментариях к карте он в завуалированной форме, но точно указал, где какие военные объекты полигона находятся.

На заседании во Львове 22 августа суд продлил Косторному арест, отказав в ходатайстве адвоката, который просил отпустить пенсионера из СИЗО под домашний арест.

В конце сентября истечет срок досудебного расследования, и прокуратура передаст дело в суд, который будет изучать карты и содержание переписки Косторного. Пока ни следствие, ни защита не раскрывают эти материалы, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Если по итогу рассмотрения суд сочтет вину 72-летнего Косторного доказанной, ему грозит минимум 12 лет лишения свободы.