СБУ считает, что обстрелять Яворовский полигон оккупантам помог 72-летний директор Российского общество имени Пушкина из Львова

Александр Косторный – известный на Львовщине общественный деятель, ветеран КГБ. Еще с 90-х годов он выступал за права русскоязычного населения Львова, был руководителем организации "Русское общество имени Пушкина" и неоднократно безуспешно баллотировался в Верховную Раду от пророссийской Прогрессивной социал-демократической партии. Конфликтовал с местными националистами.
По данным следствия, незадолго до обстрела Яворовского полигона, Косторный передал в Россию подробные карты полигона с указанием военных объектов. Пенсионер свою вину отрицает, говорит, что отправлял старому знакомому в Крым не расположение воинских казарм и медпунктов, а "карты охотничьих угодий", чтоб друг не заблудился, если вдруг приедет в Яворовские леса за грибами. Фамилию знакомого, которому отправил через Telegram карты, Косторный назвать отказался. Сказал лишь, что это его бывший соратник из Львова, вместе с которым они баллотировались в Верховную Раду. Около 10 лет назад он уехал в Крым, где сейчас и находится.
В прокуратуре Львовской области "Ґратам" сказали, что Косторный действительно передавал карты угодий. Но в переписке, в комментариях к карте он в завуалированной форме, но точно указал, где какие военные объекты полигона находятся.
На заседании во Львове 22 августа суд продлил Косторному арест, отказав в ходатайстве адвоката, который просил отпустить пенсионера из СИЗО под домашний арест.
В конце сентября истечет срок досудебного расследования, и прокуратура передаст дело в суд, который будет изучать карты и содержание переписки Косторного. Пока ни следствие, ни защита не раскрывают эти материалы, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
Если по итогу рассмотрения суд сочтет вину 72-летнего Косторного доказанной, ему грозит минимум 12 лет лишения свободы.
Яворовский полигон – один из крупнейших полигонов в Украине и основная площадка для проведения международных учений, расположенная в 30-ти километрах от Львова и 20-ти от польской границы. Командный центр полигона находится в селе Старычи. С 1995 года Украина проводила здесь вместе с НАТО учения "Щит мира". После полномасштабного вторжения России полигон стал одним из основных центров подготовки иностранных добровольцев. Здесь же проходили обучение несколько тысяч украинцев, мобилизованных по всей стране. Сюда же на учения приехали иностранные добровольцы.
Ракетная атака российских оккупационных войск по Яворовскому полигону была осуществлена утром 13 марта. По словам главы Львовской обласной военной администрации Максима Козицкого, авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей, а самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет ВСУ сбили в воздухе.
В результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погиб 61 военнослужащий и еще 147 получили ранения.
28 июня Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые корректировали ракетные удары оккупантов по стратегически важному военному заводу в Киеве и Яворовскому полигону (Львовская область). Издание Zaxid.net со ссылкой на областную прокуратуру писало что речь идет о 71-летнем львовянине.