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Жители Желтых Вод получили партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с продуктами питания
Фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с продуктами питания
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправил в Днепропетровскую область очередной гуманитарный груз, 1,8 тысячи продуктовых наборов от получили переселенцы, которые поселились в Желтых Водах. Об этом сообщили 9 октября на сайте Фонда.

"Гуманитарная помощь поступила в город в координации с Днепропетровской областной военной администрацией. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении пресс-службе.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины. 

Теги: продукты, Днепропетровская область, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Желтые Воды
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