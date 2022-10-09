Жители Желтых Вод получили партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с продуктами питания Фото: akhmetovfoundation.org

"Гуманитарная помощь поступила в город в координации с Днепропетровской областной военной администрацией. В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд уже передал Днепропетровской области более 47 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении пресс-службе.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.