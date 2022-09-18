Посланник папы римского в Украине кардинал Краевский попал под обстрел

Вместе с ним были еще три человека – католический и протестантский епископы и сопровождающий украинский военный.

По словам Краевского, их микроавтобус повез помощь жителям сел совсем рядом с линией фронта, куда "не ездит никто, кроме солдат".

Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, а возле второй попала под обстрел.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", – рассказал Краевский.

В результате обстрела никто не пострадал, груз в итоге доставили.

Краевский в настоящее время находится в Украине с гуманитарной миссией в четвертый раз с начала вторжения России 24 февраля. В этой поездке он посетил Винницу, Одессу и Запорожье, в планах также Харьков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)