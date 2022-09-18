Посланник папы римского в Украине кардинал Краевский попал под обстрел

Вместе с ним были еще три человека – католический и протестантский епископы и сопровождающий украинский военный.
По словам Краевского, их микроавтобус повез помощь жителям сел совсем рядом с линией фронта, куда "не ездит никто, кроме солдат".
Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, а возле второй попала под обстрел.
"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", – рассказал Краевский.
В результате обстрела никто не пострадал, груз в итоге доставили.
Краевский в настоящее время находится в Украине с гуманитарной миссией в четвертый раз с начала вторжения России 24 февраля. В этой поездке он посетил Винницу, Одессу и Запорожье, в планах также Харьков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины 24 февраля.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".