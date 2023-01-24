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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жительница Днепра рассказала об ударе по дому и помощи от Фонда Рината Ахметова

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Ольга Назарова: Мне позвонили по телефону, предложили и психологическую поддержку, и отправить в санаторий на пару недель, чтобы я там пришла в себя
Ольга Назарова: Мне позвонили по телефону, предложили и психологическую поддержку, и отправить в санаторий на пару недель, чтобы я там пришла в себя
Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

73-летняя Ольга Назарова, жительница дома в Днепре, в который 14 января попала российская ракета, разрушив десятки квартир и унеся жизни 45 человек, рассказала, как чудом выжила. Фонд Рината Ахметова планирует предоставить ей помощь в лечении, реабилитации и психологической помощи. Об этом 24 января сообщили в Facebook Фонда.

При взрыве на женщину упала тяжелая оконная рама, она долгое время была без сознания, потом Ольгу нашел сосед. Ее доставили в больницу с сильными ушибами, сложной травмой руки и травмированной челюстью.

"Я увидела огненный... Это даже не шар, а как огненная огромная комета, рычащая и летящая под углом 60 градусов ко мне в окно. Дальше я ничего не помню. Когда я проснулась в трех метрах от окна, на мне лежала разбитая рама. Из двора раздавались женские крики, весь двор плакал", – вспоминает женщина.

Сейчас она находится под наблюдением семейного врача и хирурга, Ольге предстоит лечение и реабилитация.

"Фонду Рината Ахметова большое спасибо. Всегда на него смотрела с уважением. Мне позвонили по телефону, предложили и психологическую поддержку, и отправить в санаторий на пару недель, чтобы я там пришла в себя", – поделилась женщина.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/542592337933847/

В Фонде Рината Ахметова сообщили, что готовы оказать поддержку всем пострадавшим в результате трагедии в Днепре. Речь идет о помощи в лечении и реабилитации, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также о психологической помощи. Для этого нужно обратиться в Фонд по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Теги: Днепр, помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, лечение, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, психолог
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