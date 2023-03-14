Жительнице Харьковской области объявили о подозрении в передаче оккупантам информации о ВСУ

Женщину задержали, следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу Фото: gp.gov.ua

"По данным следствия, жительница села Гусынка Купянского района с помощью мессенджеров и в телефонных разговорах сообщала представителю вооруженных сил РФ информацию о перемещении украинских войск. Полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянскому району", – говорится в сообщении.

Во время обыска у нее нашли, в частности, российские рубли, а также телефон, на котором, по данным следствия, есть доказательства противоправной деятельности.

Женщину задержали. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности). Следствие намерено ходатайствовать о взятии ее под стражу.