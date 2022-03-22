Жизненно важные медикаменты от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК уже в Первомайске

Закупили и передали их Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК – это часть гуманитарной помощи для региона, чтобы жители получили доступ к дефицитным лекарствам.

"Мой фонд помогает людям выжить – продуктами, медикаментами. А бизнес СКМ помогает украинской армии защитить суверенитет нашей страны. Все, что мы можем привезти, сделать – все делаем и дальше делать", – цитирует пресс-служба слова Ахметова.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.



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