"Зверь-машина". Залужный опубликовал видео боевой работы украинского экипажа на чешской РСЗО RM-70 Vampire

Чешская ракетная пусковая установка несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня, рассказали на видео украинские военные Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По его словам, экипажи РСЗО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко "24/7 работают на линии соприкосновения".

"Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем команды", – рассказал о работе командир RM-70 Vampire Павел.

На видео отмечается, что чешская ракетная пусковая установка несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня.

Как указал в Facebook Залужный, РСЗО работает как единичными выстрелами, так и залпами, а управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда стреляешь полный пакет, то впечатление такое, что ух, класс", – подчеркнул на видео топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

РСЗО RM-70 Vampire – модернизированная версия системы RM-70, разработанной в Чехословакии в 1970-х на шасси грузовика Tatra. Максимальная дальность огня составляет около 20 км.