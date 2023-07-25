"Пушка "Гиацинт" в руках опытных артиллеристов – очень эффективна". Залужный опубликовал видео работы военных 59-й ОМПБр

Он опубликовал видео работы украинских защитников.
"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", – говорит на видео командир артиллерийской батареи, его цитирует Залужный.
Украинские военные рассказывают, что с утра до ночи выпускают почти сотню артснарядов по позициям российских оккупантов.
"Сколько позволяет боекомплект, столько и лупим их", – отметил на видео один из защитников.
По их словам, артиллерийские дуэли в войне происходят практически постоянно. Первоочередная цель – уничтожить артиллерию противника, подчеркнул украинский военный.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщили в Минобороны 24 июля.
По данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля, силы обороны Украины с начала российского полномасштабного вторжения ликвидировали около 243 220 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 4705 артсистем и тысячи единиц другого вооружения.