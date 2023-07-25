ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пушка "Гиацинт" в руках опытных артиллеристов – очень эффективна". Залужный опубликовал видео работы военных 59-й ОМПБр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артиллерийские дуэли в войне происходят практически постоянно, отметили украинские военные
Артиллерийские дуэли в войне происходят практически постоянно, отметили украинские военные
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook (иллюстративное)

Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые работают на одном из самых сложных направлений, ежедневно доказывают, что пушка "Гиацинт" в руках опытных артиллеристов – очень эффективна. Об этом 25 июля в Facebook отметил главком ВСУ Валерий Залужный.

Он опубликовал видео работы украинских защитников.

"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", – говорит на видео командир артиллерийской батареи, его цитирует Залужный.

Украинские военные рассказывают, что с утра до ночи выпускают почти сотню артснарядов по позициям российских оккупантов.

"Сколько позволяет боекомплект, столько и лупим их", – отметил на видео один из защитников.

По их словам, артиллерийские дуэли в войне происходят практически постоянно. Первоочередная цель – уничтожить артиллерию противника, подчеркнул украинский военный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/214096761620316/

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщили в Минобороны 24 июля.

По данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля, силы обороны Украины с начала российского полномасштабного вторжения ликвидировали около 243 220 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 4705 артсистем и тысячи единиц другого вооружения.

Теги: Украина, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты, силы обороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сочетать принты. Советы стилиста
Как сочетать принты. Советы стилиста
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Галина ГРИШИНА
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Галина ГРИШИНА
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Галина ГРИШИНА
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Пирог с абрикосами. Рецепт от эксперта
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала, как выглядела утром перед началом свадебной церемонии
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выглядит 54-летняя Лопес в бикини. Фото
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Как выбрать качественное масло гхи и правильно его использовать. Советы нутрициолога
Галина ГРИШИНА
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (169584)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (145558)
3
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (82068)
4
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (81915)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (75100)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (59867)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (55066)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (47062)
 
 
 
 