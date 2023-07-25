"Пушка "Гиацинт" в руках опытных артиллеристов – очень эффективна". Залужный опубликовал видео работы военных 59-й ОМПБр

Он опубликовал видео работы украинских защитников.

"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", – говорит на видео командир артиллерийской батареи, его цитирует Залужный.

Украинские военные рассказывают, что с утра до ночи выпускают почти сотню артснарядов по позициям российских оккупантов.

"Сколько позволяет боекомплект, столько и лупим их", – отметил на видео один из защитников.

По их словам, артиллерийские дуэли в войне происходят практически постоянно. Первоочередная цель – уничтожить артиллерию противника, подчеркнул украинский военный.