"Наши хлопцы "заднюю" не дают". Залужный опубликовал видео из-под Марьинки, которую удерживают десантники 79-й ОДШБр

"Противодействуем врагу всегда. Всегда мужественно стоим. Наши хлопцы, закаленные в боях, прошли уже много и "заднюю" не дают", – отметил военнослужащий 79-й ОДШБр Тарас, его цитирует Залужный.
По словам главкома ВСУ, российские оккупанты не только пытаются штурмовать позиции сил обороны с применением пехоты и бронетехники, но также активно используют артиллерию и БПЛА.
"Здесь все обычные хлопцы. Кто-то повар, кто-то маляр, кто-то машины крутил до этого. Можно научиться. Главное – желание... Всех мотивирует одно – скорейшая победа и быстрее вернуться домой", – подчеркнул на опубликованном Залужным видео командир одного из подразделений 79-й ОДШБр Сергей.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
На марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск, проинформировали в Генштабе ВСУ вечером 19 июля.