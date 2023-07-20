"Наши хлопцы "заднюю" не дают". Залужный опубликовал видео из-под Марьинки, которую удерживают десантники 79-й ОДШБр

Оккупанты пытаются штурмовать позиции подразделений 79-й ОДШБр с применением пехоты и бронетехники, а также активно используют артиллерию и БПЛА Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

"Противодействуем врагу всегда. Всегда мужественно стоим. Наши хлопцы, закаленные в боях, прошли уже много и "заднюю" не дают", – отметил военнослужащий 79-й ОДШБр Тарас, его цитирует Залужный.

По словам главкома ВСУ, российские оккупанты не только пытаются штурмовать позиции сил обороны с применением пехоты и бронетехники, но также активно используют артиллерию и БПЛА.

"Здесь все обычные хлопцы. Кто-то повар, кто-то маляр, кто-то машины крутил до этого. Можно научиться. Главное – желание... Всех мотивирует одно – скорейшая победа и быстрее вернуться домой", – подчеркнул на опубликованном Залужным видео командир одного из подразделений 79-й ОДШБр Сергей.