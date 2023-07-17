"За сутки – 167 выстрелов". Залужный опубликовал видео боевой работы артиллеристов из 45-й ОАБр на американской гаубице М777

"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ежедневно проводят методичную работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью [американской] гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", – написал главком ВСУ.

Он выразил благодарность военным, которые приближают победу Украины.

На видеокадрах украинские артиллеристы наводят гаубицу на цель, после чего ведут огонь по российским оккупантам.

Военные рассказывают, что за сутки выпускают 100–130 снарядов по вражеским позициям.

"Мой личный рекорд из одного ствола за сутки – 167 выстрелов", – отметил один из артиллеристов 45-й ОАБр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми. Кроме того, силы обороны Украины уничтожили тысячи единиц российского вооружения.