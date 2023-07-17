ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За сутки – 167 выстрелов". Залужный опубликовал видео боевой работы артиллеристов из 45-й ОАБр на американской гаубице М777

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С помощью гаубицы М777 украинские артиллеристы ведут прицельный огонь по приоритетным целям оккупантов, поддерживая пехоту, отметил главком ВСУ
С помощью гаубицы М777 украинские артиллеристы ведут прицельный огонь по приоритетным целям оккупантов, поддерживая пехоту, отметил главком ВСУ
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 июля в Facebook опубликовал видео боевой работы украинских военных 45-й ОАБр.

"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ежедневно проводят методичную работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью [американской] гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", – написал главком ВСУ.

Он выразил благодарность военным, которые приближают победу Украины.

На видеокадрах украинские артиллеристы наводят гаубицу на цель, после чего ведут огонь по российским оккупантам.  

Военные рассказывают, что за сутки выпускают 100–130 снарядов по вражеским позициям.

"Мой личный рекорд из одного ствола за сутки – 167 выстрелов", – отметил один из артиллеристов 45-й ОАБр.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/649731113473879/

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 июля 2023 года, составили около 238 300 военных убитыми. Кроме того, силы обороны Украины уничтожили тысячи единиц российского вооружения.

Теги: Украина, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, гаубица, силы обороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Галина ГРИШИНА
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Галина ГРИШИНА
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
Галина ГРИШИНА
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (425934)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (203265)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (153558)
4
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (99506)
5
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (72069)
6
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48584)
7
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (42057)
8
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео (29929)
 
 
 
 