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На Кипре избрали нового предстоятеля церкви. Победил "проукраинский" митрополит

Митрополит Пафосский Георгий набрал 11 голосов во время голосования
Митрополит Пафосский Георгий набрал 11 голосов во время голосования
Фото: churchofcyprus.org.cy

Новым архиепископом Кипра стал митрополит Пафосский Георгий, поддерживавший решение своего предшественника о признании автокефальной Православной церкви Украины. Об это 24 декабря сообщила Православная церковь Кипра, подробности рассказывает "BBC News Україна".

Его основным соперником на выборах предстоятеля был митрополит Лимассольский Афанасий, который поддерживал позицию Российской православной церкви и не признавал ПЦУ.

Предстоятеля выбирали члены синода местной церкви. Митрополит Пафосский Георгий набрал 11 голосов, а митрополит Лимассольский Афанасий получил четыре голоса, при этом был и чистый бюллетень "против всех".

Украинские эксперты положительно оценили выборы нового предстоятеля церкви Кипра.

"Избрание именно Георгия – это хорошо для Украины. Он продолжит проукраинскую линию своего предшественника – Хризостома II. Неизменной останется поддержка Кипрской Церкви Православной Церкви Украины. Также можно надеяться на активное участие Кипра в осуждении идеологии "русского мира" и ее проповедников – если до этого дойдет дело", – сообщил ученый и богослов Кирилл Говорун.

Контекст:

Церковь Кипра признала ПЦУ еще в ноябре 2020 года. Она стала третьей после Греческой церкви и Александрийского патриархата, признавшей ПЦУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кипр, выборы, религия, церковь, синод, ПЦУ
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