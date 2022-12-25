На Кипре избрали нового предстоятеля церкви. Победил "проукраинский" митрополит

Его основным соперником на выборах предстоятеля был митрополит Лимассольский Афанасий, который поддерживал позицию Российской православной церкви и не признавал ПЦУ.
Предстоятеля выбирали члены синода местной церкви. Митрополит Пафосский Георгий набрал 11 голосов, а митрополит Лимассольский Афанасий получил четыре голоса, при этом был и чистый бюллетень "против всех".
Украинские эксперты положительно оценили выборы нового предстоятеля церкви Кипра.
"Избрание именно Георгия – это хорошо для Украины. Он продолжит проукраинскую линию своего предшественника – Хризостома II. Неизменной останется поддержка Кипрской Церкви Православной Церкви Украины. Также можно надеяться на активное участие Кипра в осуждении идеологии "русского мира" и ее проповедников – если до этого дойдет дело", – сообщил ученый и богослов Кирилл Говорун.
Церковь Кипра признала ПЦУ еще в ноябре 2020 года. Она стала третьей после Греческой церкви и Александрийского патриархата, признавшей ПЦУ.