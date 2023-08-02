За сутки в России пытались поджечь не менее 20 военкоматов – Telegram-канал Mash

"Не меньше 20 военкоматов по России пытались поджечь вчера. Телефонные мошенники теперь не просто пытаются увести деньги, а, представляясь силовиками, предлагают поджечь комиссариаты для якобы решения проблем", – говорится в сообщении.

Канал пишет, что это якобы происходит благодаря "украинским колл-центрам".

В числе случаев поджога, о которых упоминает Mash, – московский район Кузьминки, где поджигательницей военкомата оказалась 62-летняя пенсионерка; московский район Отрадное (военкомат пытался поджечь 69-летний пенсионер; Волгоград, где задержали 82-летнюю пенсионерку.