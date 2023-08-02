За сутки в России пытались поджечь не менее 20 военкоматов – Telegram-канал Mash

"Не меньше 20 военкоматов по России пытались поджечь вчера. Телефонные мошенники теперь не просто пытаются увести деньги, а, представляясь силовиками, предлагают поджечь комиссариаты для якобы решения проблем", – говорится в сообщении.
Канал пишет, что это якобы происходит благодаря "украинским колл-центрам".
В числе случаев поджога, о которых упоминает Mash, – московский район Кузьминки, где поджигательницей военкомата оказалась 62-летняя пенсионерка; московский район Отрадное (военкомат пытался поджечь 69-летний пенсионер; Волгоград, где задержали 82-летнюю пенсионерку.
По подсчетам "Медиазоны", после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года до начала июля 2023 года российские военкоматы в разных регионах подверглись нападениям как минимум 113 раз. В этих атаках обвинили как минимум 102 человека. Вынесены приговоры 37 лицам, они получили от полутора лет условного срока до 19 лет заключения.