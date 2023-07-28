С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские военкоматы атаковали по меньшей мере 113 раз – СМИ

Чаще всего в военкоматах поджигали окна Фото: pixabay.com

"К началу июля 2023-го известно уже о 113 поджогах военкоматов, отделов полиции и административных зданий в 48 регионах России, совершенных после начала вторжения в Украину. В этих атаках обвинили как минимум 102 человека – иногда по делу об одном поджоге проходит группа людей, а иногда одного человека обвиняют в нескольких атаках. В 23 случаях о поимке поджигателей неизвестно", – пишет издание.

Расследователи отмечают, что "как правило", военкоматы поджигали "коктейлями Молотова".

Статистика показывает, что чаще всего в военкоматах горят окно (22 случая) и фасад здания (13 случаев). Также попадали в кабинет, подсобку, коридор и дверь.

Нападения на военкоматы и другие объекты, связанные с мобилизацией, происходили в разных регионах страны-агрессора РФ.

Инфографика: zona.media

Следствие посчитало терроризмом 41 нападение на мобилизационные пункты.

Известны сроки, назначенные 37 поджигателям, они получили от полутора лет условного срока до 19 лет заключения.

По данным "Медиазоны", инциденты с военкоматами трактуются российскими силовиками также как уничтожение имущества, хулиганство, покушение на силовика, диверсия, госизмена и покушение на убийство.