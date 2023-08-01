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В Санкт-Петербурге мужчина поджег крыльцо военкомата и попытался протаранить ворота машиной. Его якобы просил об этом сотрудник ФСБ

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Мужчину задержали, в машине у него ничего опасного не нашли, пишут росСМИ
Мужчину задержали, в машине у него ничего опасного не нашли, пишут росСМИ
Фото: Фонтанка SPB Online / Telegram

В Санкт-Петербурге 31 июля мужчина поджег крыльцо отдела военного комиссариата на улице Чайковского. Об этом сообщает газета "Фонтанка".

По данным газеты, поджечь военкомат мужчина попытался в 19.20, после чего предпринял попытку протаранить арочные ворота на автомобиле ВАЗ-2199. 

Мужчину задержали, дверь вскоре потушили, сообщает издание 

Видео поджога опубликовал Telegram-канал "Mash на мойке". Канал пишет, что мужчина бросил в дверь военкомата как минимум два "коктейля Молотова".

По информации "Фонтанки", машину обыскали, но ничего подозрительного в ней не нашли.

"Фонтанка" также пишет, не уточняя источник информации, что 53-летний подозреваемый, который живет с матерью в 10 км от военкомата, рассказал, что две недели назад с ним в WhatsApp якобы связался неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым".

Он уговорил мужчину облить дверь военкомата бензином и поджечь. Колесникову нужно было якобы получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной.

По данным российских СМИ, 31 июля в России поджигали военкоматы еще в нескольких городах.

В военкомате в Подольске Московской области, по словам очевидцев, пожар устроили двое "дедушек лет по 80", пишет канал "Осторожно, Москва"

В Калуге местная жительница бросила "коктейль Молотова" в здание военного комиссариата. Во время задержания она кричала, что у нее в сумке граната, но гранаты у нее при себе не оказалось, пишет Telegram-канал Mash. По данным калужского журналиста Евгения Серкина, задержанной 77 лет. 

Контекст:

По подсчетам "Медиазоны", после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года к началу июля 2023 года российские военкоматы в разных регионах подверглись нападениям как минимум 113 разВ этих атаках обвинили как минимум 102 человека. Вынесены приговоры 37 людям, они получили от полутора лет условного срока до 19 лет заключения.

Теги: Россия, Санкт-Петербург, ФСБ, военкомат, поджог, Калуга, задержание, Подольск, коктейль Молотова
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