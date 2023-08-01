В Санкт-Петербурге мужчина поджег крыльцо военкомата и попытался протаранить ворота машиной. Его якобы просил об этом сотрудник ФСБ

Мужчину задержали, в машине у него ничего опасного не нашли, пишут росСМИ Фото: Фонтанка SPB Online / Telegram

По данным газеты, поджечь военкомат мужчина попытался в 19.20, после чего предпринял попытку протаранить арочные ворота на автомобиле ВАЗ-2199.

Мужчину задержали, дверь вскоре потушили, сообщает издание

Видео поджога опубликовал Telegram-канал "Mash на мойке". Канал пишет, что мужчина бросил в дверь военкомата как минимум два "коктейля Молотова".

По информации "Фонтанки", машину обыскали, но ничего подозрительного в ней не нашли.

"Фонтанка" также пишет, не уточняя источник информации, что 53-летний подозреваемый, который живет с матерью в 10 км от военкомата, рассказал, что две недели назад с ним в WhatsApp якобы связался неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым".

Он уговорил мужчину облить дверь военкомата бензином и поджечь. Колесникову нужно было якобы получить некоторые документы из военкомата, связанные с Украиной.

По данным российских СМИ, 31 июля в России поджигали военкоматы еще в нескольких городах.

В военкомате в Подольске Московской области, по словам очевидцев, пожар устроили двое "дедушек лет по 80", пишет канал "Осторожно, Москва".

В Калуге местная жительница бросила "коктейль Молотова" в здание военного комиссариата. Во время задержания она кричала, что у нее в сумке граната, но гранаты у нее при себе не оказалось, пишет Telegram-канал Mash. По данным калужского журналиста Евгения Серкина, задержанной 77 лет.