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18 стран запустят крупнейший космический проект в истории НАТО

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Космический проект НАТО поможет улучшить навигацию, связь и обнаружение пусков ракет
Космический проект НАТО поможет улучшить навигацию, связь и обнаружение пусков ракет
Фото: pixabay.com

16 стран НАТО вместе с приглашенными Финляндией и Швецией выступили с новой инициативой, которая изменит способы сбора и использования данных из космоса, значительно улучшит разведку и наблюдение и окажет существенную поддержку военным миссиям НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса 15 февраля.

Инициатива, получившая название "Альянс по постоянному наблюдению из космоса" (APSS), будет заключаться в создании виртуальной группировки Aquila из национальных и коммерческих космических средств с использованием последних достижений в области коммерческих космических технологий. Это поможет упростить сбор, обмен и анализ данных между союзниками по НАТО и с командной структурой НАТО, обеспечивая при этом экономию средств, говорится в сообщении.

"Этот проект является прекрасным примером военно-гражданского сотрудничества, которое дополняет наш инструментарий разведки", — сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Предварительный взнос Люксембурга в размере €16,5 млн заложил основу для этой преобразующей инициативы и позволит странам-участницам внести свой вклад в Aquila за счет собственных активов, данных или фондов, отмечают в НАТО.

APSS поможет улучшить навигацию, связь и обнаружение пусков ракет, говорится в сообщении. Он представляет собой важный элемент реализации Всеобъемлющей космической политики НАТО, принятой в 2019 году.

Контекст:

В 2019 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен признать космос своим новым оперативным пространством.

Теги: НАТО, космос, разведка, спутник, Мирча Джоанэ
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