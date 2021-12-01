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37% жителей Земли не имеют доступа к интернету – Международный союз электросвязи

Вне интернета остаются в основном женщины, отметили в МСЭ
Вне интернета остаются в основном женщины, отметили в МСЭ
Фото: ЕРА

Доступ к интернету в мире имеют только чуть больше трети населения, проинформировал 30 ноября со ссылкой на доклад Международного союза электросвязи (МСЭ) сайт Организации Объединенных Наций.

"Число пользователей интернета растет, но 37% жителей планеты все еще не имеют к нему доступа. Это означает, что 2,9 млрд человек никогда не пользовались преимуществами всемирной паутины. Для многих из них эти услуги слишком дороги, а для других недоступны в силу отсутствия цифровых навыков", – говорится в сообщении.

По данным МСЭ, в 2019 году на планете было 4,1 млрд людей с доступом до интернета, до конца 2021 года таких будет 4,9 млрд.

"Из 2,9 млрд человек, которые все еще не подключены к интернету, около 96% проживают в развивающихся странах. И даже среди 4,9 млрд., считающихся пользователями интернета, у многих сотен миллионов возможность выходить в интернет есть нечасто", – отметили в международной организации.

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао подчеркнул, что "предстоит еще многое сделать, чтобы подключить к нему каждого".

"За два года число пользователей сетью выросло на 17 процентов. Многие были вынуждены подключаться, поскольку это была единственная возможность учиться, работать, получать новости и оплачивать коммунальные услуги. Но не все могли позволить себе купить соответствующие телефоны, компьютеры или лэптопы, или оплатить интернет-услуги", – объясняется в докладе.

В нем отмечается, что основная причина отсутствия доступа до интернета – бедность, неграмотность, ограниченный доступ к электроэнергии, а также отсутствие цифровых навыков и осведомленности о цифровых технологиях.

"Вне цифрового мира остаются в основном женщины", – подчеркнули в МСЭ.

Теги: интернет, ООН, телефоны, электроэнергия, компьютеры, технологии, женщины, население
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