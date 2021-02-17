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Абрамович заинтересовался гостиничным бизнесом в Геленджике – СМИ

В Геленджике одного из самых богатых россиян, предпринимателя Романа Абрамовича заинтересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником, сообщил источник издания "Коммерсантъ".

Абрамович один из самых богатых россиян
Абрамович – один из самых богатых россиян
Фото: EPA

Один из самых богатых россиян, долларовый миллиардер Роман Абрамович зарегистрировал компании в Карелии и Геленджике, они могут заняться развитием гостиничных объектов, пишет "Коммерсантъ" 

Абрамович стал учредителем ООО "УК "Норд Эстейт" и "УК "Юг Эстейт", основной вид их деятельности – управление недвижимостью.

В Геленджике Абрамовича заинтересовало создание люксового гостиничного бизнеса с виноградником, подчеркнул источник издания. В частности, он рассматривает возможность покупки винодельни "Шато де Талю".

По мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, проект может быть реализован в формате "бутик-проекта". Новые объекты вряд ли будут ориентированы на массовых туристов, отмечает "Коммерсантъ".

Общая площадь виноградников составляет 101 га. По оценкам экспертов покупка винодельни обойдется Абрамовичу в 200–500 млн руб.

По информации издания, винодельню контролирует Ольга Ткачева, ее называют супругой экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивал состояние предпринимателя в 2020 году в $11,3 млрд. Он занимал 10-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".

В январе Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. В материале сказано, что здание под Геленджиком – это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Россия, недвижимость, бизнес, Краснодар, отель, Карелия, активы, Роман Абрамович, виноградники, предприниматель, миллиардер, покупки
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