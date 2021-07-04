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Администрация Суэцкого канала достигла соглашения с владельцами контейнеровоза Ever Given. Судно освободят на неделе

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Ever Given сел на мель 23 марта
Ever Given сел на мель 23 марта
Фото: ЕРА

Администрация Суэцкого канала в Египте 4 июля объявила о достижении соглашения с владельцами контейнеровоза MV Ever Given, который почти неделю блокировал движение по каналу. Об этом сообщило агентство Associated Press, ознакомившись с заявлением владельцев судна.

Условия сделки пока не разглашаются, но агентство пишет, что оно коснется урегулирования финансового спора с владельцем контейнеровоза, японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd. Официально соглашение подпишут 7 июля в городе Исмаилия, тогда же контейнеровоз сможет покинуть канал.

Глава управления Суэцкого канала Египта, генерал-лейтенант Усама Раби заявил в прошлом месяце, что стороны согласовали размер компенсации, напомнило агентство. Деньги должны покрыть расходы на спасательную операцию, остановку движения по каналу и потерю платы за транзит за время, на которое Ever Given заблокировал канал.

Контекст:

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd's List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владельца судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.

12 апреля судно арестовалиадминистрация Суэцкого канала требовала от владельцев выплатить компенсацию в $900 млн.

Блокировка Суэцкого канала вызвала всплеск загрязнения из-за застрявших там более 350 судов. Это привело к повышению концентрации диоксида серы (SO₂) в районе в пять раз. Загрязнение зафиксировал спутник ЕС Sentinel-5P, оснащенный чувствительным спектрометром под названием Tropomi.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

Теги: Египет, деньги, торговля, судно, выплаты, судоходство, соглашение, Суэцкий канал
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