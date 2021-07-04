Администрация Суэцкого канала достигла соглашения с владельцами контейнеровоза Ever Given. Судно освободят на неделе

Условия сделки пока не разглашаются, но агентство пишет, что оно коснется урегулирования финансового спора с владельцем контейнеровоза, японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd. Официально соглашение подпишут 7 июля в городе Исмаилия, тогда же контейнеровоз сможет покинуть канал.
Глава управления Суэцкого канала Египта, генерал-лейтенант Усама Раби заявил в прошлом месяце, что стороны согласовали размер компенсации, напомнило агентство. Деньги должны покрыть расходы на спасательную операцию, остановку движения по каналу и потерю платы за транзит за время, на которое Ever Given заблокировал канал.
Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd's List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владельца судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given.
29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.
12 апреля судно арестовали, администрация Суэцкого канала требовала от владельцев выплатить компенсацию в $900 млн.
Блокировка Суэцкого канала вызвала всплеск загрязнения из-за застрявших там более 350 судов. Это привело к повышению концентрации диоксида серы (SO₂) в районе в пять раз. Загрязнение зафиксировал спутник ЕС Sentinel-5P, оснащенный чувствительным спектрометром под названием Tropomi.
Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.