Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку

Процедура, проведенная хирургами, включала использование свиньи, гены которой были изменены так, что ее ткани больше не содержали молекулу, вызывающую почти немедленное отторжение у человека.

Медики рассказали Reuters, что получателем почки оказалась пациентка с умершим мозгом и признаками почечной дисфункции, семья которой согласилась на эксперимент до того, как ее должны были отключить от системы жизнеобеспечения.

В течение трех дней новая почка была прикреплена к ее кровеносным сосудам и поддерживалась вне ее тела, давая исследователям доступ к ней.

Хирург-трансплантолог доктор Роберт Монтгомери, который руководил исследованием, рассказал, что почка выработала ожидаемое количество мочи от трансплантированной почки человека. Также не было никаких доказательств сильного раннего отторжения, которое раньше наблюдали при пересадке неизмененных почек свиньи приматам.

По словам Монтгомери, аномальный уровень креатинина у пациентки – индикатор плохой работы почек – вернулся к норме после трансплантации.

Эксперимент по пересадке почки должен проложить путь к испытаниям на пациентах с терминальной почечной недостаточностью в ближайшие год или два, сказал Монтгомери. Эти испытания могут проверить эффективность такого подхода как краткосрочного решения для пациентов в критическом состоянии до тех пор, пока они не будут иметь возможности получить человеческую почку.