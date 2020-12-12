ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине ребенку впервые пересадили почку от умершего донора. Орган получила трехлетняя девочка

Донором почки для трехлетней девочки стал 38-летний мужчина, который поступил в больницу с черепно-мозговой травмой. Вторую его почку пересадили 50-летнему мужчине, печень – 59-летнему, а сердце – 38-летнему. Умирая, донор спас четырех человек, подчеркнула основатель общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Операции по трансплантации прошли успешно
Операции по трансплантации прошли успешно
Фото: depositphotos.com

В ночь на 11 декабря врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве впервые в Украине пересадили ребенку почку от умершего человека, сообщила основатель общественной организации "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец в Facebook.

Пациентом стала трехлетняя девочка. У ребенка летом развилась почечная недостаточность, с тех пор ей время от времени делали гемодиализ, что в таком возрасте очень плохо, рассказала Заславец.

"Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке". Женщина до сих пор не верит, что это произошло на самом деле. И ее можно понять", – написала Заславец.

Донором стал 38-летний мужчина, которого в ту ночь доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

"После напрасных попыток спасти пациента консилиум врачей диагностировал смерть мозга. Трансплант-координатор пошла на разговор с родными. После паузы на размышление жена и беременная сестра пациента дали согласие. Так он, умирая, стал спасителем четырех человек", – рассказала Заславец.

Еще одну почку получил 50-летний мужчина, печень – 59-летний.

Все три операции провели в институте Шалимова.

Пациенты находятся в реанимации и чувствуют себя удовлетворительно, проинформировала в Facebook пресс-служба медучреждения.

https://www.facebook.com/surgery.org.ua/posts/2860302704221041

Сердце донора отдали 34-летнему мужчине, трансплантацию провели в Институте сердца, операция прошла безупречно, заявили в медучреждении.

https://www.facebook.com/Heart.Institute.Kyiv/posts/3440168216207295

"К сожалению, без боли потери в трансплантации никак. Светлая память донору. Глубокие соболезнования семье. Спасибо за ваше самое тяжелое в жизни решение, которое подарило надежду другим", – резюмировала Заславец.

https://www.facebook.com/irina.zaslavets/posts/3323746317730255

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску. Глава Минздрава рассчитывает, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.

Теги: Киев, Украина, хирургия, больница, трансплантация, Минздрав, врачи, трансплантология
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Крылья это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
"Крылья – это не рога, Юра!". В Instagram обсуждают странный снимок мужа Осадчей
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS