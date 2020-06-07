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Американский подросток получил в подарок авто и стипендию в колледже после того, как добровольно убрал улицы после протестов

Жители американского города Буффало решили отблагодарить 18-летнего Антонио Гвинна, который за ночь очистил улицы от стекла и мусора: один мужчина подарил подростку свой красный Mustang, другой – бесплатную страховку для машины. В одном из колледжей Буффало предложили Гвинну стипендию на обучение.

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Гвинну (слева) 18 лет
Гвинну (слева) 18 лет
Скриншот: cnn.com

18-летний Антонио Гвинн из американского города Буффало (штат Нью-Йорк) 10 часов убирал мусор после акций протеста в своем городе. Об этом сообщает телеканал CNN.

1 июня Гвинн взял метлу, купил мешки для мусора и ночью вышел на улицу. Когда утром на помощь ему вышла группа соседей, выяснилось, что Гвинн уже сделал основную работу.

В комментарии CNN он сказал, что Бэйли-авеню в Буффало была усыпана стеклом и мусором, однако многие люди используют эту дорогу, чтобы добраться на работу утром.

Местные жители решили отблагодарить подростка за его труд. Так, Мэтт Блок решил подарить Гвинну красный Mustang 2004 года. Еще один житель города, бизнесмен, решил предоставить ему год бесплатного страхования авто.

Когда в местном колледже узнали, что Гвинн собирает деньги на учебу, они предложили ему полную стипендию и возможность начать обучение в сентябре этого года.

Телеканал отмечает, что подросток не первый раз выполняет общественные работы в качестве волонтера, однако в первый раз его труд был вознагражден.

25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: США, протесты, Нью-Йорк, беспорядки, страхование, стипендии, работа, подростки
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