"Анафема, фашисты, сатанисты". В Болгарии пророссийский политик под видом священника "проклял" кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского в четверг подвергся "нападению" в центре Софии. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как "священник" с крестом бросается на автомобили, несмотря на присутствие полиции.
На видео слышно, как он выкрикивает: "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты!" – при этом размахивая крестом перед автомобилями президента.
Однако правоохранители сразу же его задержали и стащили с дороги, что видно на кадрах.
По данным болгарских СМИ, мужчина на видео – Атанас Стефанов, пророссийский активист и политик, который называет себя председателем общественного объединения "Друзья России".
Ранее Стефанов напал на бывшего премьера Болгарии от проевропейской партии "Продолжаем перемены" Кирилла Петкова в июне этого года, а также бросался на других проевропейских политиков.
6 июля Зеленский посетил Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.