"Анафема, фашисты, сатанисты". В Болгарии пророссийский политик под видом священника "проклял" кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского в четверг подвергся "нападению" в центре Софии. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как "священник" с крестом бросается на автомобили, несмотря на присутствие полиции.

На видео слышно, как он выкрикивает: "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты!" – при этом размахивая крестом перед автомобилями президента.

Однако правоохранители сразу же его задержали и стащили с дороги, что видно на кадрах.

По данным болгарских СМИ, мужчина на видео – Атанас Стефанов, пророссийский активист и политик, который называет себя председателем общественного объединения "Друзья России".

Ранее Стефанов напал на бывшего премьера Болгарии от проевропейской партии "Продолжаем перемены" Кирилла Петкова в июне этого года, а также бросался на других проевропейских политиков.