Аргентина ввела паспорта для небинарных людей

Люди, которые не хотят определять себя как мужчину или женщину, смогут выбрать в документах гендерный маркер X Фото: depositphotos.com

"Право на гендерную идентичность неотъемлемо от права на собственную идентичность, которое является частью области прав человека. Право на идентичность имеет прямую и неразрывную связь с правом не подвергаться дискриминации", – говорится в указе.

В графе пол, кроме обозначения мужского и женского пола, появится знак Х – для небинарных людей.

"Есть и другие идентичности помимо мужчины и женщины, и их нужно уважать", – заявил президент Аргентины и отметил, что есть "тысячи способов любить, быть любимыми и быть счастливыми".

Он подчеркнул, что государства не должны касаться сексуальная ориентация и гендерная идентификация его граждан. По словам президента, он надеется, что наступит день, когда в документах, удостоверяющих личность, вообще не нужно будет указывать пол.

Граждане Аргентины могут внести изменения в свои документы в штаб-квартире Национального реестра лиц или в любом офисе органов регистрации актов гражданского состояния. Они должны принести свидетельство о рождении и действующее удостоверение личности. Иностранцы, проживающие в Аргентине, могут изменить свое удостоверение в Национальном миграционном управлении.