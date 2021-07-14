Оператор Общественного телевидения Грузии ослеп на один глаз после избиения на акции ЛГБТ

По словам оператора, 5 июля во время съемок репортажа на акции ЛГБТ на него напали с нескольких сторон. После избиения у Твалиашвили зафиксировали травмы глаз, один перестал видеть.

"Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил. Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове. Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал", – отметил оператор.

Сайт МВД Грузии сегодня сообщил, что был задержан второй подозреваемый в нападении на Твалиашвили.

"Следствие установило, что 5 июля во время митинга против "Тбилиси Прайд" на проспекте Руставели в Тбилиси обвиняемый применил физическое и словесное насилие в отношении оператора Общественного вещателя при выполнении им своей профессиональной деятельности", – заявили в полиции.

По факту нападения на журналистов уже задержан 21 человек, отметил портал "Новости-Грузия".