В Грузии умер оператор, избитый во время акции в поддержку ЛГБТ

Команда телеканала выразила соболезнования близким оператора.

Лакшарава был найден мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Причины смерти установит экспертиза, сообщило "Эхо Кавказа".

Мужчина был жестоко избит во время освещения акции в поддержку ЛГБТ-сообщества 5 июля. Его госпитализировали с переломами костей лица, ему была проведена операция. Несколько дней назад Лакшарава выписался из больницы и продолжал лечение на дому.

Родные оператора заявили журналистам, что у него не было проблем со здоровьем до избиения во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, видео опубликовала в Facebook "Пирвели".