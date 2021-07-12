Премьер-министр Грузии заявил, что за беспорядками в Тбилиси стоит Саакашвили

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", – отметил Гарибашвили.
По его словам, за организаторами марша в поддержку ЛГБТ стоит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
"Было запланировано полномасштабное гражданское противостояние, к которому должны были привлечь полицейские силы. Они хотели, чтобы государство использовало силу против людей и граждан. Конечно, мы смогли этого избежать, мы заранее оценили эти риски", – заявил глава грузинского правительства.
Журналистов, которые 11 июля провели акцию протеста с требованием отставки правительства Грузии, Гарибашвили также обвинил в связях с экс-президентом.
"Давайте прямо скажем, что оппозиционные телекомпании "Мтавари", "Пирвели", "Формула" управляются Саакашвили", – сказал премьер.
5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.
По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.
11 июля в Тбилиси скончался в своей квартире оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля. Родные оператора заявили, что у него не было проблем со здоровьем до избиения. После смерти Лашкарава общественность начала требовать отставки правительства Грузии.
12 июля в парламенте Грузии произошли драки. Несмотря на это, представители оппозиции с трибуны потребовали отставки правительства из-за происшествий 5 июля и смерти Лашкарава.