Премьер-министр Грузии заявил, что за беспорядками в Тбилиси стоит Саакашвили

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", – отметил Гарибашвили.

По его словам, за организаторами марша в поддержку ЛГБТ стоит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Было запланировано полномасштабное гражданское противостояние, к которому должны были привлечь полицейские силы. Они хотели, чтобы государство использовало силу против людей и граждан. Конечно, мы смогли этого избежать, мы заранее оценили эти риски", – заявил глава грузинского правительства.

Журналистов, которые 11 июля провели акцию протеста с требованием отставки правительства Грузии, Гарибашвили также обвинил в связях с экс-президентом.

"Давайте прямо скажем, что оппозиционные телекомпании "Мтавари", "Пирвели", "Формула" управляются Саакашвили", – сказал премьер.