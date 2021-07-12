Премьер Грузии о требовании СМИ уйти в отставку: Этот заговор никогда не состоится

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", – заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Комментируя смерть оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, премьер пообещал, что все причастные к избиению будут наказаны.