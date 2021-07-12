Премьер Грузии о требовании СМИ уйти в отставку: Этот заговор никогда не состоится

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", – заявил Гарибашвили на заседании правительства.
Комментируя смерть оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, премьер пообещал, что все причастные к избиению будут наказаны.
5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.
По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.
Лашкарав был одним из тех, кого избили 5 июля. 11 июля он скончался в своей квартире, Родные оператора заявили, что у него не было проблем со здоровьем до избиения. После смерти Лашкарава общественность начала требовать отставки правительства Грузии.
12 июля в парламенте Грузии произошли драки. Несмотря на это, представители оппозиции с трибуны потребовали отставки правительства из-за происшествий 5 июля и смерти Лашкарава.