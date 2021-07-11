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В Грузии после смерти оператора телеканала "Пирвели" требуют отставки премьера

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У парламента Грузии вечером пройдет акция протеста
У парламента Грузии вечером пройдет акция протеста
Фото: EPA

У парламента Грузии вечером 11 июля пройдет акция протеста, участники которой требуют немедленной отставки правительства страны во главе с Ираклием Гарибашвили. Акцию анонсировали в Facebook.

"Сегодня скончался оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лакшарава, который был жестоко избит путинскими группировками во время нападения 5 июля", – заявили организаторы мероприятия.

Они потребовали наказать всех виновных в нападениях во время акции в защиту ЛГБТ-сообщества, а также привлечь к ответственности их организаторов.

Общественная организация "Хартия журналистской этики" заявила, что власти не приняли надлежащих мер для предотвращения насилия, "а в некоторых случаях заявления высокопоставленных государственных чиновников даже поощряли деятельность агрессивных групп". Заявление опубликовано на сайте организации 11 июля.

Гарибашвили в Facebook выразил соболезнования семье Лакшаравы.

"Это невероятная трагедия. В эти трудные минуты выражаю поддержку семье, родственникам, коллективу "Пирвели′′ и всему медиасообществу. МВД уже начало расследование, в кратчайшие сроки будет предоставлена информация для общественности", – написал премьер-министр.

https://www.facebook.com/GaribashviliOfficial/posts/370136617804459

В тбилисской клинике New Hospitals, где лечился Лакшарава после нападения, пообещали содействовать установлению причин смерти оператора. В больнице началась проверка минздрава Грузии, сообщило агентство "Новости-Грузия".

Директор клиники Георгий Рамишвили заявил, что Лакшарава был выписан 8 июля в удовлетворительном состоянии.

"Выписка была выполнена стандартно. Все остальное – это теории, на которые можно ответить только после результатов экспертизы. Конечно, перед выпиской была проведена компьютерная томография", – уточнил Рамишвили.

Предполагаемая причина смерти Лашкаравы – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями.

МВД Грузии сообщило, что ведет расследование по ст. 115 Уголовного кодекса страны (доведение до самоубийства).

"Следствие предложило членам семьи участие в судебно-медицинской экспертизе независимого международного эксперта по их выбору", – отметили в сообщении.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

11 июля в Тбилиси скончался в своей квартире оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лакшарава, избитый 5 июля. Родные оператора заявили, что у него не было проблем со здоровьем до избиения.

Теги: Грузия, смерть, протесты, следствие, самоубийство, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, акции, расследование, чиновники, оператор
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