В МВД Грузии заявили, что избитый на акции ЛГБТ оператор умер от передозировки наркотиками, это вызвало новую волну протестов

Оператора Лашкараву сегодня похоронили, его провожали в последний путь коллеги Фото: EPA

В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела оператора, содержали морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетинморфин.

По промежуточным данным экспертизы, причиной смерти могла быть передозировка этими средствами.

По данным ведомства, Лашкарава накануне смерти приобрел психотропные препараты и одноразовые шприцы в аптеке на улице Бахтриони. В МВД также утверждают, что Лашкарава в тот день покупал и употреблял наркотики вместе с другом, после чего ему дважды становилось плохо.

Министерство опубликовало в Facebook видео с камер наблюдения, которые были использованы следствием.

Брифинг МВД повлек за собой новую волну протестов оппозиции, пишет "Интерфакс". Заявление Челидзе транслировалось на большой монитор на проходящей перед зданием парламента акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции встретили это сообщение свистом и негодующими выкриками. Они обвинили МВД в клевете.

Часть участников акции переместились к офису правящей партии "Грузинская мечта" и начали бросать в направлении здания баллончики с красной краской и яйца, 12 человек были задержаны полицией, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии.