Австралия признала коал видом, которому угрожает исчезновение

По оценкам экспертов, в Австралии обитает от 32 тыс. до 58 тыс. коал Фото: depositphotos.com

Вид пострадал от засух, пожаров, болезней и других угроз.

Министр охраны природы Австралии Сюзан Лей сообщила, что чиновники разрабатывают план по восстановлению популяции коал. По ее словам, заявки на застройку территорий будут оцениваться с точки зрения риска для этого вида животных.

ВВС пишет, ссылаясь на исследование, проведенное в Новом Южном Уэльсе, что коалы в этом штате вымрут к 2050 году, если не будут приняты срочные меры. Лесные пожары 2019–2020 годов унесли жизни 5 тыс. коал и затронули 24% мест обитания в этом штате.

Австралия в течение следующих четырех лет потратит рекордные $35 млн на усиление защиты коал и восстановление их популяции. Об этом 29 января заявил премьер-министр Австралии Скотт.