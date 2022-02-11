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Австралия признала коал видом, которому угрожает исчезновение

По оценкам экспертов, в Австралии обитает от 32 тыс. до 58 тыс. коал
По оценкам экспертов, в Австралии обитает от 32 тыс. до 58 тыс. коал
Фото: depositphotos.com

Власти Австралии объявили коал исчезающим видом на большей части восточного побережья, в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории. Об этом 11 февраля сообщило BBC.

Вид пострадал от засух, пожаров, болезней и других угроз.

Министр охраны природы Австралии Сюзан Лей сообщила, что чиновники разрабатывают план по восстановлению популяции коал. По ее словам, заявки на застройку территорий будут оцениваться с точки зрения риска для этого вида животных.

ВВС пишет, ссылаясь на исследование, проведенное в Новом Южном Уэльсе, что коалы в этом штате вымрут к 2050 году, если не будут приняты срочные меры. Лесные пожары 2019–2020 годов унесли жизни 5 тыс. коал и затронули 24% мест обитания в этом штате.

Австралия в течение следующих четырех лет потратит рекордные $35 млн на усиление защиты коал и восстановление их популяции. Об этом 29 января заявил премьер-министр Австралии Скотт.

Контекст:

Австралийский фонд защиты коал в сентябре 2021 года заявил, что численность коал в Австралии за три года сократилась на 30% – из-за лесных пожаров в 2019–2020 годах, засухи, нехватки воды и расчистки земель для сельского хозяйства, строительства домов и добычи полезных ископаемых. По данным организации, теперь в Австралии обитает от 32 тыс. до 58 тыс. коал.

Коала занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид. Австралийский фонд защиты коал заявляет, что эти сумчатые находятся под угрозой полного уничтожения. Еще в 2019 году в организации подчеркивали, что оставшиеся в дикой природе животные могут оказаться неспособными воспроизвести потомство – у них очень мало пар, коалы рождают мало детенышей и страдают от болезней.

Международный фонд защиты животных в 2020 году обращался к министру окружающей среды Австралии с просьбой, чтобы коалам был предоставлен статус исчезающих животных.

Теги: пожар, Австралия, животные, угрозы, лесные пожары, чиновники, засуха, природа, Новый Южный Уэльс, исчезновение, коалы
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