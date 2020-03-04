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Защитники животных считают, что коалы в Австралии под угрозой исчезновения

Согласно подсчетам защитников природы, в пожарах в Австралии погибло около 5 тыс. коал.

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Защитники животных считают, что коалам нужно предоставить статус исчезающих животных
Защитники животных считают, что коалам нужно предоставить статус исчезающих животных
Фото: pixabay.com

Защитники животных считают, что количество коал в мире резко сократилось, в частности, из-за пожаров в Австралии. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет, подготовленный по заказу природоохранной группы "Международный фонд защиты животных".

Согласно отчету, около 5 тыс. коал в Новом Южном Уэльсе в Австралии, вероятно, погибли в результате лесных пожаров. А в целом их численность сократилось на две трети менее чем за 20 лет.

Было исследовано уменьшение численности коал в течение трех поколений – около 18 лет, включая также влияние лесных пожаров с 1 октября 2019 года по 10 января 2020 года. Согласно исследованию, потери составляют от 29% до 67%. Планируется провести дальнейший анализ, который будет включать период пожаров до 10 февраля.

В исследовании также было установлено, что в 2012 году в штате Новый Южный Уэльс насчитывалось около 54 тыс. коал. До того, как начались пожары, количество животных снизилось примерно на 20%.

Международный фонд защиты животных направил министру окружающей среды Австралии Мэтту Кину письмо с просьбой, чтобы коалам был предоставлен статус исчезающих животных.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека

В ближайшие два года в Национальный фонд ликвидации последствий лесных пожаров будет направлено не менее $2 млрд, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Теги: пожар, Австралия, коалы
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