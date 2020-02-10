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В австралийский Новый Южный Уэльс на смену пожарам пришли наводнения

Сильные дожди потушили крупный природный пожар в австралийском штате Новый Южный Уэльс, однако сейчас власти готовятся к эвакуации людей из-за наводнений.

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В Сиднее ливней такого масштаба не видели 20 лет
В Сиднее ливней такого масштаба не видели 20 лет
Фото: Bureau of Meteorology, New South Wales / Twitter

В австралийский штат Новый Южный Уэльс после затяжных лесных пожаров пришли ливни. В штате готовятся к наводнениям. Об этом сообщил The Washington Post.

Сильные дожди потушили крупный природный пожар на восточном побережье Австралии. Огонь шел по береговой линии штата, он подбирался к Сиднею. За более чем два месяца он сжег 500 тыс. га. 

Сейчас в Новом Южном Уэльсе объявили эвакуацию – за несколько дней в штате выпало рекордное количество осадков. 

Yahoo News пишет, что в Сиднее ливней такого масштаба не видели 20 лет.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 33 человека.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Теги: пожар, Австралия, наводнение, эвакуация, лесные пожары, ливни, рекорд, дожди, Сидней, Новый Южный Уэльс
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