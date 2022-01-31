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Австралия выделяет на защиту коал рекордные $35 млн

Коалы считаются уязвимым видом
Коалы считаются уязвимым видом
Фото: depositphotos.com

Австралия в течение следующих четырех лет потратит рекордные $35 млн (50 млн австралийских долларов), чтобы усилить защиту коал и восстановить их популяцию. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщила 29 января его пресс-служба.

"Коалы – одни из самых любимых и известных символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений", – отметил премьер.

По его словам, финансирование позволит собрать лучших из лучших исследователей, землеустроителей, ветеринаров и урбанистов для защиты одного из самых особенных видов в мире.

За эти средства будут восстанавливать окружающую среду для коал, повышать осведомленность людей об их популяции, поддерживать обучение по обращению и уходу за коалами и изучать их здоровье.

Министр окружающей среды Сьюзан Лей отметила, что эта работа пойдет на пользу и другим местным видам.

Отмечается, что с учетом этого пакета правительство Австралии с 2019 года инвестировало в защиту коал $52 млн.

Контекст:

Австралийский фонд защиты коал в сентябре 2021 года заявил, что численность коал в Австралии за три года сократилась на 30% – из-за лесных пожаров в 2019–2020 годах, засухи, нехватки воды и расчистки земель для сельского хозяйства, строительства домов и добычи полезных ископаемых. По данным организации, теперь в Австралии обитает от 32 до 58 тыс. коал.

Коала занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид. Австралийский фонд защиты коал заявляет, что эти сумчатые находятся под угрозой полного уничтожения. Еще в 2019 году в организации подчеркивали, что оставшиеся в дикой природе животные могут оказаться неспособными воспроизвести потомство – у них очень мало пар, коалы рождают мало детенышей и страдают от болезней.

Международный фонд защиты животных в 2020 году обращался к министру окружающей среды Австралии, чтобы коалам был предоставлен статус исчезающих животных.

Теги: Австралия, животные, коала, финансирование, Скотт Моррисон, зоозащитники, коалы
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