Австралия выделяет на защиту коал рекордные $35 млн

"Коалы – одни из самых любимых и известных символов Австралии как здесь, дома, так и во всем мире, и мы стремимся защищать их для будущих поколений", – отметил премьер.

По его словам, финансирование позволит собрать лучших из лучших исследователей, землеустроителей, ветеринаров и урбанистов для защиты одного из самых особенных видов в мире.

За эти средства будут восстанавливать окружающую среду для коал, повышать осведомленность людей об их популяции, поддерживать обучение по обращению и уходу за коалами и изучать их здоровье.

Министр окружающей среды Сьюзан Лей отметила, что эта работа пойдет на пользу и другим местным видам.

Отмечается, что с учетом этого пакета правительство Австралии с 2019 года инвестировало в защиту коал $52 млн.