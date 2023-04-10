Австрия автоматически продлила действие удостоверений искателям убежища из Украины – Минреинтеграции

В Австрии, по данным ООН, находятся почти 95 тыс. украинцев, выехавших из-за войны Фото: ЕРА (архив)

"Искателям убежища, которые нашли убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица. Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту вашей регистрации", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что в случае, "если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение".

"Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)", – объяснили в украинском министерстве.