Австрия автоматически продлила действие удостоверений искателям убежища из Украины – Минреинтеграции

"Искателям убежища, которые нашли убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица. Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту вашей регистрации", – говорится в сообщении.
В Минреинтеграции отметили, что в случае, "если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение".
"Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)", – объяснили в украинском министерстве.
По данным ООН на 28 марта, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило около 8,16 млн. Из них более 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.
В Австрии находится почти 95 тыс. украинцев, покинувших свою страну в связи с войной.