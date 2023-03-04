В Испании украинцы грабили беженцев из Украины, задержаны 10 человек – Гражданская гвардия Испании

"За грабежи украинских беженцев в Аликанте и Мурсии задержаны 10 человек. [...] Все задержанные являются гражданами Украины, за исключением супружеской пары и их сына, граждан РФ, которые предоставили преступной группе автомобили для осуществления оперативных действий и выезда в дома потерпевших", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "преступная организация установила системы геолокации в автомобили жертв, чтобы изучать их образ жизни". Беженцев из Украины они выбирали потому, что "они обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи".

Гражданская гвардия сообщила о семи эпизодах с грабежами. Следствие, которое началось в середине 2022 года, установило, что подозреваемые изучали образ жизни будущих жертв, получая данные из систем геолокации, затем проникали в дома, где жили украинцы, "практически не оставляя следов".

Правоохранители отметили, что участники группировки забирали самое ценное, в частности ноутбуки, "многочисленные телефоны" и планшеты, а также ювелирные изделия.

В ходе обысков изъято предметов на сумму €1,25 млн.

В Гражданской гвардии не исключили, что аресты по делу продолжатся, а число пострадавших может увеличиться.

Следствие по делу продолжается.