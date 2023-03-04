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В Испании украинцы грабили беженцев из Украины, задержаны 10 человек – Гражданская гвардия Испании

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В Гражданской гвардии Испании объяснили, почему жертвами грабежей стали беженцы
В Гражданской гвардии Испании объяснили, почему жертвами грабежей стали беженцы
Фото: guardiacivil.es

В Испании по делу о грабежах беженцев из Украины задержаны девять мужчин и одна женщина, проинформировала 3 марта Гражданская гвардия Испании.

"За грабежи украинских беженцев в Аликанте и Мурсии задержаны 10 человек. [...] Все задержанные являются гражданами Украины, за исключением супружеской пары и их сына, граждан РФ, которые предоставили преступной группе автомобили для осуществления оперативных действий и выезда в дома потерпевших", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "преступная организация установила системы геолокации в автомобили жертв, чтобы изучать их образ жизни". Беженцев из Украины они выбирали потому, что "они обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи".

Гражданская гвардия сообщила о семи эпизодах с грабежами. Следствие, которое началось в середине 2022 года, установило, что подозреваемые изучали образ жизни будущих жертв, получая данные из систем геолокации, затем проникали в дома, где жили украинцы, "практически не оставляя следов".

Правоохранители отметили, что участники группировки забирали самое ценное, в частности ноутбуки, "многочисленные телефоны" и планшеты, а также ювелирные изделия.

В ходе обысков изъято предметов на сумму €1,25 млн.

В Гражданской гвардии не исключили, что аресты по делу продолжатся, а число пострадавших может увеличиться.

Следствие по делу продолжается.

Контекст:

По данным ООН на 28 февраля, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за полномасштабного вторжения РФ, составило 8,1 млн. Из них почти 4,9 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

2 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Испания, беженцы, жертвы, правоохранители, украинцы, пострадавшие, женщины, обыски, мужчины
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