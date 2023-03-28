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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания и Польша построят два временных городка для беженцев во Львовской и Полтавской областях – британский МИД

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Клеверли сообщил, что жилье для украинских беженцев в Великобритании на исходе
Клеверли сообщил, что жилье для украинских беженцев в Великобритании на исходе
Фото: ЕРА

Великобритания и Польша намерены построить два временных поселка в Западной и Центральной Украине для украинцев, оставшихся без жилья в результате российской агрессии. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Reuters.

По его словам, на этот проект будут выделены более $12 млн. Временное жилье для переселенцев будет построено в Полтавской и Львовской областях.

Клеверли сказал, что "новое партнерство между Великобританией и Польшей поможет обеспечить светом, теплом и жильем наиболее нуждающихся". Украинский народ продолжает страдать из-за агрессии президента России Владимира Путина, добавил он.

Британские семьи приняли почти 118 тыс. украинских беженцев, и в стране все сложнее найти для них постоянное жилье, цитирует агентство главу британского МИД.

Контекст:

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер. 

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину более 1 млн граждан осталось без крова, об этом 28 февраля сообщила глава комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Лидерами по количеству разрушенного жилья являются Донецкая, Харьковская и Киевская области.

По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали уже более 316 тыс. граждан.

Теги: Великобритания, беженцы, Львовская область, переселенцы, Полтавская область, жилье, война России против Украины, Джеймс Клеверли
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