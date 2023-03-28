Великобритания и Польша построят два временных городка для беженцев во Львовской и Полтавской областях – британский МИД

Клеверли сообщил, что жилье для украинских беженцев в Великобритании на исходе Фото: ЕРА

По его словам, на этот проект будут выделены более $12 млн. Временное жилье для переселенцев будет построено в Полтавской и Львовской областях.

Клеверли сказал, что "новое партнерство между Великобританией и Польшей поможет обеспечить светом, теплом и жильем наиболее нуждающихся". Украинский народ продолжает страдать из-за агрессии президента России Владимира Путина, добавил он.

Британские семьи приняли почти 118 тыс. украинских беженцев, и в стране все сложнее найти для них постоянное жилье, цитирует агентство главу британского МИД.