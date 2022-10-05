Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году

По словам Алиева, до 2027 года Азербайджан планирует увеличить объем поставок природного газа в Европу как минимум вдвое Фото: president.az

"В минувшем году наш экспорт газа составил примерно 19 млрд м³. Из них 8,2 млрд м³ транспортированы в Европу. Это означает 40-процентный рост в сравнении с предыдущим годом. В нынешнем году мы увеличим экспорт до 22 млрд м³, из которых 11,5 млрд м³ будут поставляться европейским потребителям", – заявил он.

До 2027 года Азербайджан планирует увеличить объем поставок природного газа в Европу как минимум вдвое.

"Мы уже приступили к консультациям с нашими партнерами в связи с расширением TАNAP (Трансанатолийский газопровод) с 16 млрд м³ до 32 млрд м³, а TAР (Транс-Адриатический газопровод) – с 10 млрд м³ до 20 млрд м³, так как без этого будет сложно обеспечить дополнительную поставку", – добавил Алиев.

Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.