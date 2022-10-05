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Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году

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По словам Алиева, до 2027 года Азербайджан планирует увеличить объем поставок природного газа в Европу как минимум вдвое
По словам Алиева, до 2027 года Азербайджан планирует увеличить объем поставок природного газа в Европу как минимум вдвое
Фото: president.az

Поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 млрд м³. Об этом 1 октября заявил президент страны Ильхам Алиев, его цитирует его пресс-служба.

"В минувшем году наш экспорт газа составил примерно 19 млрд м³. Из них 8,2 млрд м³ транспортированы в Европу. Это означает 40-процентный рост в сравнении с предыдущим годом. В нынешнем году мы увеличим экспорт до 22 млрд м³, из которых 11,5 млрд м³ будут поставляться европейским потребителям", – заявил он.

До 2027 года Азербайджан планирует увеличить объем поставок природного газа в Европу как минимум вдвое.

"Мы уже приступили к консультациям с нашими партнерами в связи с расширением TАNAP (Трансанатолийский газопровод) с 16 млрд м³ до 32 млрд м³, а TAР (Транс-Адриатический газопровод) – с 10 млрд м³ до 20 млрд м³, так как без этого будет сложно обеспечить дополнительную поставку", – добавил Алиев.

Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.

Контекст:

8 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на энергетический шантаж России ЕС планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов.

В связи с этим Европа начала поиски альтернативные источники поставок энергоносителей. В частности, Израиль и Азербайджан заявили, что планируют существенно увеличить поставки газа в Евросоюз.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: газ, энергетика, Азербайджан, Ильхам Алиев, Европа
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