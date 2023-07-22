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Байден предложил женщине-адмиралу возглавить американские ВМС

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Франчетти может стать первой в истории женщиной главой военно-морского флота США
Франчетти может стать первой в истории женщиной – главой военно-морского флота США
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден выдвинул на должность руководителя военно-морских сил адмирала Лизу Франчетти. Об этом 21 июля говорится сообщении Белого дома.

Сейчас она занимает должность заместителя начальника ВМС США. Франчетти закончила военно-морской колледж, имеет диплом бакалавра по журналистике  и  степень магистра в области организационного управления. Также занимала должности директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов,  командующего Шестым флотом США и американскими силами в Корее, руководила 15-й авианосной ударной группой. 

Если кандидатура Франчетти будет утверждена, она станет первой в истории женщиной – главой военно-морского флота и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов США, отметили в Белом доме.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, ВМС США, армия США
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