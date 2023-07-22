Байден предложил женщине-адмиралу возглавить американские ВМС

Сейчас она занимает должность заместителя начальника ВМС США. Франчетти закончила военно-морской колледж, имеет диплом бакалавра по журналистике и степень магистра в области организационного управления. Также занимала должности директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов, командующего Шестым флотом США и американскими силами в Корее, руководила 15-й авианосной ударной группой.

Если кандидатура Франчетти будет утверждена, она станет первой в истории женщиной – главой военно-морского флота и первой женщиной в Объединенном комитете начальников штабов США, отметили в Белом доме.