ВМС США участвуют в учениях НАТО в Адриатике на фоне роста угрозы эскалации со стороны РФ

"Трумэн", на борту которого находится 90 самолетов, должен был отправиться на Ближний Восток в середине декабря, но Пентагон решил оставить его в Европе из-за эскалации со стороны РФ.

Американский контр-адмирал Курт Реншоу, возглавляющий Восьмую авианосную ударную группу, отметил, что такое решение отправляет союзникам сигнал о том, что "они могут на нас рассчитывать".

Восьмая авианосная ударная группа находится в Адриатике для проведения скоординированных морских маневров, противолодочной подготовки и дальних ударных тренировок.

Как отмечает CNN, это первый случай после окончания холодной войны, когда авианосная ударная группа, в которую входят "Трумэн" и пять сопровождающих его кораблей, находится под командованием НАТО.

Поскольку "Трумэн" находится недалеко от европейских берегов, его самолеты могут добраться до большей части Восточной Европы менее чем за час, а его присутствие в регионе дает членам НАТО, таким как Болгария, Румыния и Польша, дополнительные гарантии безопасности, подчеркивают журналисты.

Адмирал Реншоу отказался отвечать на вопросы журналистов о том, что будет дальше после завершения учений в Адриатическом море, так как правила ВМФ запрещают говорить о будущих операциях.