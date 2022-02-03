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ВМС США участвуют в учениях НАТО в Адриатике на фоне роста угрозы эскалации со стороны РФ

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Авианосная ударная группа, в которую входят "Трумэн", впервые после холодной войны находится под командованием НАТО
Авианосная ударная группа, в которую входят "Трумэн", впервые после холодной войны находится под командованием НАТО
Фото: jfcnaples.nato.int

В Адриатическом море Восьмая авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" участвует в учениях НАТО "Удар Нептуна – 2022". Об этом сообщают CNN и Reuters.

"Трумэн", на борту которого находится 90 самолетов, должен был отправиться на Ближний Восток в середине декабря, но Пентагон решил оставить его в Европе из-за эскалации со стороны РФ.

Американский контр-адмирал Курт Реншоу, возглавляющий Восьмую авианосную ударную группу, отметил, что такое решение отправляет союзникам сигнал о том, что "они могут на нас рассчитывать".

Восьмая авианосная ударная группа находится в Адриатике для проведения скоординированных морских маневров, противолодочной подготовки и дальних ударных тренировок.

Как отмечает CNN, это первый случай после окончания холодной войны, когда авианосная ударная группа, в которую входят "Трумэн" и пять сопровождающих его кораблей, находится под командованием НАТО.

Поскольку "Трумэн" находится недалеко от европейских берегов, его самолеты могут добраться до большей части Восточной Европы менее чем за час, а его присутствие в регионе дает членам НАТО, таким как Болгария, Румыния и Польша, дополнительные гарантии безопасности, подчеркивают журналисты.

Адмирал Реншоу отказался отвечать на вопросы журналистов о том, что будет дальше после завершения учений в Адриатическом море, так как правила ВМФ запрещают говорить о будущих операциях.

Контекст:

Учения сил НАТО и Шестого флота США "Удар Нептуна – 2022" стартовали в Средиземном море, частью которого является Адриатика, 24 января и продлятся до 4 февраля. В НАТО заявили, что "Удар Нептуна" показывает способность НАТО интегрировать морские возможности авианосной ударной группы, а также готовность всего Североатлантического союза к обороне и защите союзников.

Эти учения проходят на фоне эскалации со стороны России, которая с конца октября стягивает войска к границе с Украиной. Кроме того, 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап совместных военных с РФ учений "Союзная решимость – 2022", который продлится до 9 февраля.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, ученые, Средиземное море, российская агрессия, авианосец, ВМФ, Адриатическое море
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