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Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО

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Письмо Байден подписал 6 июля
Письмо Байден подписал 6 июля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден в письме Конгрессу 6 июля заявил, что он официально отменит назначение Афганистана в качестве главного союзника, не входящего в НАТО. Письмо опубликовано на сайте Белого дома.

"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года я уведомляю о своем намерении отменить определение Афганистана как главного союзника, не входящего в НАТО", – говорится в письме.

CNN отмечает, что в 2012 году Соединенные Штаты назвали Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО, что открыло путь двум странам для поддержания оборонных и экономических отношений. 

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

По данным Государственного департамента, с аннулированием статуса Афганистана у США будет 18 основных союзников, не входящих в НАТО: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Контекст:

Изменение статуса Афганистана последовало за выводом из страны американских войск в 2021 году, которые находились там с 2001 года. В итоге к началу сентября группировка "Талибан" полностью захватила власть в Афганистане.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, НАТО, Афганистан, Джо Байден
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