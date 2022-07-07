Байден аннулирует статус Афганистана как основного союзника США вне НАТО

"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года я уведомляю о своем намерении отменить определение Афганистана как главного союзника, не входящего в НАТО", – говорится в письме.

CNN отмечает, что в 2012 году Соединенные Штаты назвали Афганистан основным союзником, не входящим в НАТО, что открыло путь двум странам для поддержания оборонных и экономических отношений.

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

По данным Государственного департамента, с аннулированием статуса Афганистана у США будет 18 основных союзников, не входящих в НАТО: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.