ГОРДОН
 
 
МИР

Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека – СМИ

Президент США Джо Байден планирует вернуть членство Соединенных Штатов в Совет ООН по правам человека. Вашингтон стремится реформировать его, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей власти США.

Решение Байдена могут раскритиковать консервативные законодатели
Решение Байдена могут раскритиковать консервативные законодатели
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить на этой неделе о возобновлении сотрудничества с Советом ООН по правам человека, который почти три года назад покинул бывший президент страны Дональд Трамп, пишет 8 февраля агентство Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников США.

Такое решение Байдена отменяет очередной отход эпохи Трампа от многосторонних организаций и соглашений. Американские чиновники говорят, что государственный секретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный американский дипломат в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля о возвращении Вашингтона в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы впоследствии избраться полноправным членом организации.

Поступок Байдена может вызвать критику консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества, отметило Associated Press. Представители администрации Трампа критиковали Совет по правам человека ООН за недостаточное внимание к Израилю, который получил на сегодняшний день наибольшее количество критических резолюций Совета.

Трампу не нравилось количество авторитарных стран среди членов правозащитной организации. Бывший Госсекретарь США Майк Помпео критиковал в октябре прошлого года избрание в Совет по правам человека ООН России, Китая и Кубы. По словам американского дипломата, тогда Генассамблея ООН избрала "страны с ужасными показателями в области прав человека".

Один из высокопоставленных чиновников США сказал, что администрация Байдена считает возможным реформировать Совет ООН по правам человека. Лучший способ провести эти изменения – это взаимодействовать с ним принципиальным образом, заявил он.

До конца 2021 года США будут иметь в Совете статус наблюдателя без права голоса. Генеральная Ассамблея ООН включит нового члена во время голосования, которое обычно проводится в октябре каждого года.

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

Теги: ООН, Джо Байден, права человека, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Генеральная Ассамблея ООН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
"Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS