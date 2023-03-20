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"Верить". Байден написал твит с сине-желтой надписью

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США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 марта опубликовал в Twitter публикацию в желто-голубых цветах.

В посте опубликовано фото кабинета американского президента, над входом в который размещена надпись синими буквами на желтом фоне "Believe" (верить). В описании к публикации написано "Tomorrow" (завтра).

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 16 марта, что в ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Теги: США, Украина, Джо Байден
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