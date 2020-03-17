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Байден победил на праймериз в штате Вашингтон

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден объявлен победителем первичных выборов Демократической партии в штате Вашингтон.

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Байден лидирует по итогам праймериз демократов
Байден лидирует по итогам праймериз демократов
Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США Джо Байден 16 марта выиграл праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, пишет издание The New York Times.

После обработки 95% голосов Байден набирает 37,9%, его главный оппонент Берни Сандерс – 36,4%.

На данный момент ожидаются результаты с участков в 32 округах штата.

На национальном съезде представителей демократов, которые будут голосовать за партийного кандидата в президенты, штат Вашингтон будут представлять 89 делегатов.

В первый "супервторник" 3 марта Байден одержал победу в 10 штатах, во второй "супервторник" он победил в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс одержал победу в пяти штатах.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США.

Для выдвижения от партии кандидат должен заручиться поддержкой минимум 1991 делегата съезда из 3979, которые обязаны голосовать в соответствии с итогами праймериз. 

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Берни Сандерс, праймериз, Демократическая партия, выборы президента США 2020
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