В США на праймериз демократов во второй "супервторник" снова побеждает Байден, СМИ пишут, что у Сандерса больше нет шансов

По предварительным данным, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден выигрывает первичные выборы в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. У его главного соперника Берни Сандерса уже не осталось шансов на номинацию Демократической партии, пишет Politico.

Байден обратился к сторонникам Сандерса с просьбой поддержать его в борьбе против Трампа Фото: ЕРА

В США по итогам супервторника 10 марта в праймериз Демократической партии в четырех из шести штатов победу завоевывает бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщает телеканал CNN.

По предварительным данным, он выигрывает первичные выборы в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. Пока еще неизвестны итоги праймериз в штатах Вашингтон и Северная Дакота.

Издание The New York Times пишет, что в данный момент Байдена поддерживают 823 делегата, его главного соперника Берни Сандерса – 663.

Таким образом, у Сандерса больше нет шансов на то, чтобы принять участие в президентской гонке, пишет Politico.

Байден обратился к сторонникам своего соперника с просьбой поддержать его в борьбе против действующего президента США, республиканца Дональда Трампа.

Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США.

Для выдвижения от партии кандидат должен заручиться поддержкой минимум 1991 делегата съезда из 3979, которые обязаны голосовать в соответствии с итогами праймериз.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.