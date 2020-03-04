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Гольдфарб: Народ в большинстве своем устал от Трампа. Думаю, Байден – следующий президент США

Бывший вице-президент США Джо Байден обеспечил себе победу среди демократов и станет основным соперником действующего главы государства Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил проживающий в США российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

Гольдфарб: По опросам, Трампа бьет любой его соперник
Гольдфарб: По опросам, Трампа бьет любой его соперник
Фото: Alexander Goldfarb / Facebook

Американский народ в большинстве своем устал от действующего президента США Дональда Трампа, поэтому следующим главой государства станет экс-вице-президент США Джо Байден. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил проживающий в США российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"После "супервторника" главным оппонентом сенатора Берни Сандерса будет Джо Байден, который вырвался вперед. И я думаю, Байден его побьет. Почти все "умеренные" голоса отошли именно Байдену. Еще важно, что [бывший мэр Нью-Йорка Майкл] Блумберг пообещал тратить деньги на любого представителя Демократической партии. А значит, у Байдена сейчас появятся средства. До этого момента у него было самое слабое финансирование. На мой взгляд, победа среди демократов Байдену обеспечена. А что касается Трампа, то по опросам, его бьет любой соперник. Потому что народ в большинстве своем от всего этого устал. И я думаю, Байден будет следующим президентом США. Многое еще будет зависеть от того, кого он выберет себе в напарники – кто будет вице-президентом. Большинство наблюдателей считают, что Байден остановится на кандидатуре [сенатора от Калифорнии] Камале Харрис. Это чернокожая американка умеренных взглядов. Она – бывший прокурор Калифорнии и поведет за собой этот штат. Кстати, есть данные, что Трамп, чтобы увеличить собственные шансы, возьмет себе вице-президентом [бывшую постпреда США при ООН] Никки Хейли. Она очень умна и у нее острый язык", – отметил Гольдфарб.

Он считает, что приход Байдена к власти пойдет на пользу Украине.

"История с сыном по Байдену немножко, конечно, ударила, но это уже позавчерашняя новость. И демократический электорат от этого отмахнулся. В этом смысле у Трампа у самого рыльце в пушку – в связи с коммерческой деятельностью его семейства и его самого на посту президента. Когда Байден столкнется с Трампом, разумеется, всплывет и тема импичмента. И "украинский" вопрос будет одним из основных. Также будут звучать обвинения, что Трамп подыгрывает [президенту РФ Владимиру] Путину. А Трамп будет вспоминать историю с сыном Байдена. Но самое главное другое. [Экс-президент США Барак] Обама не сильно хотел предоставлять Украине оружие. Он боялся усилить конфликт. Однако в его администрации именно Байден был главным лоббистом интересов Украины. Он настаивал на том, что нужно дать Киеву оружие. Правда, Обама его не послушал. Поэтому приход Байдена – это будет хорошо для Украины. Тем более, у всего этого крыла демократов нет особых симпатий к России. Они все знают, что Путин работал на Трампа", – подчеркнул Гольдфарб.

Бывший вице-президент США Джо Байден, по данным голосования на первичных выборах в 14 штатах 3 марта, одержал победу в 10 штатах, его главный соперник Берни Сандерс – в трех штатах, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал победителем праймериз в Американском Самоа.

После итогов "супервторника" Блумберг заявил о выходе из борьбы за пост президента США.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон. Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.

Теги: США, Джо Байден, Александр Гольдфарб, Дональд Трамп, Берни Сандерс, Никки Хейли
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