Пионтковский: На 100% уверен, что Байден получит номинацию от демократов, и на 99% – что он победит Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден получит номинацию от Демократической партии и, скорее всего, на выборах президента страны победит действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"[Бывший мэр Нью-Йорка Майкл] Блумберг, после того как снял свою кандидатуру, направит все свои гигантские финансовые возможности на поддержку Байдена. Следующим президентом США будет именно он. С чем я хочу поздравить Украину. Потому что это человек, который сказал, что первым приоритетом в его внешней политике будет как раз поддержка Украины. Казалось, к победе среди демократов неудержимо шел [сенатор Берни] Сандерс. Но это было бы катастрофой, потому что Трамп легко бы у него выиграл. Для этого хватило бы пару месяцев показа ужасов ГУЛАГа в СССР и Китае. Сандрес же всю жизнь восхищался Советским Союзом, Кубой, Никарагуа и так далее. Представляете, президентом Америки мог бы стать коммунист!" – подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что теперь Байден будет набирать все больше голосов делегатов.

"Демократическая партия все-таки мобилизовалась, консолидировавшись вокруг Байдена. В итоге в ходе "супервторника" он победил в 10 штатах. И теперь, когда пройдена Калифорния, он будет набирать еще больше голосов делегатов. Я на 100% уверен, что Байден получит номинацию от демократов, и на 99% – что он победит Трампа", – резюмировал Пионтковский.

Бывший вице-президент США Джо Байден, по данным голосования на первичных выборах в 14 штатах 3 марта, одержал победу в 10 штатах, его главный соперник Берни Сандерс – в трех штатах, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал победителем праймериз в Американском Самоа.

После итогов "супервторника" Блумберг заявил о выходе из борьбы за пост президента США.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

Следующий "супервторник" пройдет 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон. Во время партийных праймериз происходит официальное выдвижение кандидатов в президенты США.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября.